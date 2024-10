Kein Ersatztermin: Veranstaltung in Maria Saal fällt ins Wasser

Der Sicherheitstag, der am Wochenende in Maria Saal hätte stattfinden sollen, musste wegen des zu erwartenden Regens abgesagt werden.

Der großangelegte Sicherheitstag am Sportplatz in Maria Saal, der am kommenden Samstag, dem 5. Oktober 2024 stattfinden sollte, wird nach Rücksprache mit der Marktgemeinde Maria Saal witterungsbedingt abgesagt. Ein Lokalaugenschein hat ergeben, dass die aktuellen bzw. noch bevorstehenden Niederschläge in Kärnten eine Nutzung des Sportplatzes und der vorgesehenen Besucherparkplätze unmöglich machen. „Wir ersuchen für diese Absage um Verständnis und möchten darauf hinweisen, dass es für diese Veranstaltung heuer keinen Ersatztermin mehr gibt“, gibt der Kärntner Zivilschutzverband bedauernd bekannt.

Mittelmeertief zieht aktuell über Kärnten

Seit gestern zieht ein Mittelmeertief über Kärnten, das für intensive Niederschläge mit großen Regenmengen und vor allem in Unterkärnten gestern bereits für Überschwemmungen sorgte. Meteorologen rechnen bis in die Nachtstunden mit Regenmengen von 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter, zudem sinkt die Schneefallgrenze auf bis zu 1.200 Meter.