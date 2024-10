Schnelle Hilfe: So funktioniert der neue Spenden-Onlineshop der VinziWerke

„Beim Spenden zählt das Jetzt!“ – unter dem Kürzel „Jetzt“ launchen die VinziWerke ihr neues Spenden-Tool „VinziStore“, das vor allem junge Menschen zum Spenden animieren soll. Was auf den ersten Blick wie ein Online-Shop aussieht, enthält jedoch keine Waren: „Unser ‚Produkt‘ ist die individuelle, zielgerichtete und niederschwellige Hilfe für Menschen in Not,“ unterstreicht Nicola Baloch, Geschäftsführerin der VinziWerke Österreich, „damit wir das aber tun können, sind wir auf die Solidarität und Unterstützung ganz vieler Menschen angewiesen. Wir sind sehr dankbar, dass sie trotz der vielen Krisen gleichbleibend hoch ist.“

Spenden statt Waren

Wer im VinziStore eine Matratze „kauft“, erhält keine neue Schlafunterlage, sondern spendet den Gegenwert an die VinziWerke. „Wir möchten mit dem VinziStore sichtbar machen, wofür wir Spenden einsetzen und auf welche Weise wir den Menschen helfen, die auf den Schutz der VinziWerke angewiesen sind,“ betont Markus Henrich, Mitgründer der Agentur „BIRDS DO IT“ und Co-Initiator des VinziStore. „Für jede*n User*in ist etwas dabei – von der Rolle WC-Papier um 2,90 Euro bis hin zur monatlichen Krankenversicherung um 495 Euro. Wer sich durch den VinziStore klickt, geht gleichzeitig auf eine Reise: Einerseits findet man alltägliche Dinge, die in den Einrichtungen und Projekten der VinziWerke benötigt werden, andererseits erfährt man von der großen Bedeutung, die vermeintliche ‚Alltagsgegenstände‘ für Bewohner*innen haben,“ so Markus Henrich. Der Online-Spendenshop stellt eine Weiterentwicklung des bereits 2017 gelaunchten VinziStore dar, der ebenfalls aus seiner Feder stammte: „In den Jahren seit dem Bestehen generiert der VinziStore Spenden in solider Höhe, ohne umfassend beworben zu werden. Seit der ursprünglichen Idee – der erste Online-Shop, in dem man nichts kaufen kann – haben sich der Markt und auch die Zielgruppen weiterentwickelt. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dem neuen VinziStore nun mehr Menschen ansprechen und erreichen können,“ betont Markus Henrich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.10.2024 um 09:01 Uhr aktualisiert