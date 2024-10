Nationalratswahl 2024: Weidinger schaffte es nicht

Veröffentlicht am 4. Oktober 2024, 09:40 / ©Peter Weidinger

Seit 2017 hat Weidinger (mit kurzen Unterbrechungen) ein Nationalratsmandat inne. Diesmal hat er den Kampf um ein solches bereits im Vorfeld der Wahl parteiintern verloren. Weidinger wurde von seiner Partei auf den von vorneherein aussichtslose fünften Listenplatz gereiht. Was blieb dem Juristen übrig, als einen Kampf um Vorzugsstimmen zu führen?

Doch die Hürde war und ist eine große

Ein Kandidat muss zehn Prozent der Stimmen seiner Partei erreichen, um vorgereiht zu werden. Die Volkspartei wurde in Kärnten von rund 68.000 Wählerinnen und Wählern angekreuzt. Das bedeutet, Weidinger hätte 6800 Vorzugsstimmen erreichen müssen. Und zwar auf der Landesliste, was die Sache a priori zu einem hoffnungslosen Unterfangen machte. Dann hätte er die schwarzen Spitzenkandidaten Gabriel Obernosterer und Elisabeth Scheucher, die auf den Plätzen eins und zwei gereiht worden waren, überholt und wäre an die erste Stelle gerutscht.

Zum Wiedereinzug in den Nationalrat reicht es nicht

Geworden sind es 1917 Stimmen auf der Landesliste und weitere rund 3000 auf der Wahlkreisliste. Das ist zwar mehr als Obernosterer (1754 auf der Landesliste), zum Wiedereinzug in den Nationalrat reicht es nicht. Noch einige Vergleichszahlen: Philip Kucher von der SPÖ erhielt 1615 Stimmen auf der Landesliste und rund 5300 im Wahlkreis Klagenfurt, Gernot Darmann von den Freiheitlichen kam auf 1704 Landeslisten-Stimmen und 6383 im Wahlkreis. Für Weidinger gilt nun, sich eine berufliche Alternative zu suchen. Wie bei der Volkspartei üblich kommt Politinsidern da die Wirtschaftskammer als Auffangnetz als erste Möglichkeit in den Sinn.