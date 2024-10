Armin Assinger präsentierte sein neues Quiz „Obergscheid“ in Graz

Veröffentlicht am 4. Oktober 2024, 09:44 / ©Citypark

Dabei holte Assinger vier zufällig ausgewählte Besucher aus dem Publikum auf die Bühne und stellte ihr Österreich-Wissen auf die Probe. Als Belohnung durften alle Teilnehmer das Quiz mit nach Hause nehmen. Im Anschluss an das Quiz konnten die Besucher das Spiel käuflich erwerben und direkt von Armin Assinger signieren lassen. Der beliebte Moderator stand zudem für Fotos und Autogramme bereit, was den Nachmittag zu einem besonderen Erlebnis machte. Wer nicht vor Ort war, hat die Möglichkeit, das Quiz in der Buchhandlung Morawa im Obergeschoss des CITYPARK zu kaufen.

Zahlreiche Besucher beim Shopping Day

Doch das war nicht alles und das Highlight-Programm ging weiter: Am gestrigen Donnerstag herrschte reges Treiben im CITYPARK. Der „Shoppingday“ begeisterte zahlreiche Besucher:innen mit zahlreichen Rabattaktionen. Parallel dazu fand die erste „Genussreise“ bei INTERSPAR statt, bei der Feinschmecker:innen verschiedene regionale Köstlichkeiten an mehreren Genussstationen probieren konnten. Der Eintrittspreis für dieses Event kam vollständig dem SOS-Kinderdorf zugute.