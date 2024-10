Nationalratswahl 2024: So sieht das vorläufige Endergebnis in Österreich aus

Veröffentlicht am 4. Oktober 2024, 10:07 / ©Parlamentsdirektion/Thomas Topf

Am 29. September 2024 sowie an den Folgetagen haben die Landeswahlbehörden die Stimmen der Nationalratswahl 2024 ausgezählt. Insgesamt waren 6.346.059 Wahlberechtigte registriert. Von diesen haben 4.882.888 gültige Stimmen abgegeben, während 46.857 Stimmen als ungültig gezählt wurden. Die Wahlbeteiligung lag bei bemerkenswerten 77,7 Prozent. Das amtliche Endergebnis der Nationalratswahl 2024 auf Basis der Wahlakten wird die Bundeswahlbehörde am 16. Oktober 2024 feststellen.

Stimmenverteilung der Parteien

Bei der Nationalratswahl 2024 erhielt die „Freiheitliche Partei Österreichs“ die meisten Stimmen, nämlich 1.408.514, was 28,8 Prozent entspricht. Es folgt die „Volkspartei“ unter Karl Nehammer mit 1.282.734 Stimmen (26,3 Prozent). Die „Sozialdemokratische Partei Österreichs“ kam auf 1.032.234 Stimmen (21,1 Prozent). Die „NEOS – Die Reformkraft für dein neues Österreich“ konnten 446.378 Stimmen (9,1 Prozent) auf sich vereinen.

Grüne und weitere Parteien

Die „Grünen – Die Grüne Alternative“ erhielten 402.107 Stimmen (8,2 Prozent). Die „Bierpartei“ erreichte 98.395 Stimmen (2,0 Prozent), gefolgt von „MFG – Österreich Menschen – Freiheit – Grundrechte“ mit 19.785 Stimmen (0,4 Prozent). „Die Gelben“ erhielten lediglich 156 Stimmen (0,0 Prozent). Die „Liste Madeleine Petrovic“ erreichte 28.488 Stimmen (0,6 Prozent), während die „Liste GAZA – Stimmen gegen den Völkermord“ 19.376 Stimmen (0,4 Prozent) erhielt. Die „Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ Plus“ konnte 116.891 Stimmen (2,4 Prozent) verzeichnen. Zudem gaben 27.830 Wähler (0,6 Prozent) an, „Keine von denen“ zu wählen.