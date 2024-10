Hochwasserschutz Schöcklbach: Zweite Bauphase läuft

Der Bauabschnitt 4 ist in fünf Bauphasen unterteilt, die nacheinander ausgebaut werden:

Bauphase 1: Brücke Rotmoosweg bis Brücke Innerhoferstraße

Bauphase 2: Brücke Innerhoferstraße bis Brücke Weinitzenstraße

Bauphase 3: Brücke Weinitzenstraße bis „Christbaumfarm“ (linksufrig des Schöckelbaches)

Bauphase 4: „Christbaumfarm“ bis Dürrgrabenweg

Bauphase 5: Dürrgrabenweg bis Stadtgrenze

Änderung Bauablauf: Beim Hochwasserereignis im Juni 2024 wurde die Radegunderstraße in unterspült und muss saniert werden. Aufgrund der Schäden an der Straße wurden drei Brücken vorgezogen errichtet, um die notwendige Sperre zur Straßensanierung in diesem Bereich zu nutzen und die Verkehrsbehinderungen so gering und kurz wie notwendig zu halten.