Tödlicher Brand in Salzburg: Leiche in ausgebrannter Hütte gefunden

Tödlicher Brand in Salzburg: Beim Eintreffen der Hilfskräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Am Donnerstagmittag brach in einer Almhütte in Goldegg im Salzburger Pongau ein verheerendes Feuer aus, das schließlich zum Tod einer Person führte. Die Leiche wurde nach Abschluss der Löscharbeiten in dem vollständig ausgebrannten Gebäude entdeckt. Um die Identität des Verstorbenen und die genaue Todesursache zu ermitteln, ordnete die Staatsanwaltschaft Salzburg eine Obduktion an.

Flammeninferno in Goldegg: Feuerwehr im Einsatz

Das Feuer wurde am frühen Nachmittag festgestellt. Aufgrund der abgelegenen Lage der Hütte wurden insgesamt sechs Feuerwehren aus der Umgebung zur Brandbekämpfung alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Hütte bereits in Vollbrand, weshalb sie eine lange Zuleitung für das Löschwasser einrichten mussten. Die fast vollständig aus Holz errichtete Hütte brannte völlig nieder.

Tragisches Ende: Identität des Opfers bleibt ungewiss

In den Überresten der Hütte wurde schließlich die Leiche entdeckt. Die Pressestelle konnte zum Zeitpunkt des Vorfalls keine Informationen zur Identität des Opfers bereitstellen, da die Obduktion noch ausstand. Die Ermittler sind auch weiterhin vor Ort, um die Ursachen des verheerenden Brandes zu klären. Es steht fest, dass es sich um eine private Hütte handelte, die in der Region als Rückzugsort diente. (APA/red. 4. 10. 2024)