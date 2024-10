Erdrutsch: Starkregen und Schnee hält Feuerwehren auf Trab

Schnee in Kärnten: In einigen Teilen Kärntens hat es über Nacht geschneit. Die Regen- und Schneefälle hielten die Kärntner Feuerwehren auf Trab.

Schnee in Kärnten: In einigen Teilen Kärntens hat es über Nacht geschneit. Die Regen- und Schneefälle hielten die Kärntner Feuerwehren auf Trab.

Veröffentlicht am 4. Oktober 2024, 11:04 / ©FF St. Veit an der Glan

Die Geosphere Austria berichtete heute gegenüber 5 Minuten dass es über Nacht in großen Teilen Kärntens zu vermehrten Regen- und Schneefällen gekommen ist. Am Katschberg gab es 21 Zentimeter Neuschnee, sowie 5 Zentimeter in Kötschach Mauthen und 35 Zentimeter Neuschnee auf der Turracher Höhe. Auch im gesamten oberen Lesachtal und in großen Teilen des oberen Gailtals hat es geschneit. „Durch den verstärkten Niederschlag hat es die Schneefallgrenze bis in die Tallagen hinunter gedrückt“, berichtete die Geosphere Austria weiter im Gespräch mit 5 Minuten.

40 Feuerwehreinsätze in den letzten 24 Stunden

Die Landesalarm- und Warnzentrale in Kärnten (LAWZ) informierte heute im Gespräch mit 5 Minuten über mehrere Einsatzkräfte innerhalb der letzten 24 Stunden. „Seit gestern gab es 40 Einsätze an denen insgesamt 36 Feuerwehren beteiligt waren“, berichtet Hans-Jörg Rossbacher, Sachgebietsleiter der LAWZ gegenüber 5 Minuten. Die Feuerwehreinsätze fanden im Großteil Kärntens statt. Umgestürzte Bäume, Pumparbeiten in einem Keller, kleinräumige Überflutungen, ein Hangrutsch in Friesach im Metnitztal und einer in Nötsch hielten die Kärntner Feuerwehren auf Trab. In Friesach im Metnitztal kam es zu einem Hangrutsch. „Am Abend hat man aufgrund des starken Niederschlags gemerkt, dass es zu einer Sättigung der Böden kam und das führte zu vermehrten Feuerwehreinsätzen“, so der Sachgebietsleiter.

Pumparbeiten in einem Keller

Die Freiwillige Feuerwehr St. Veit an der Glan stand zwei Stunden im Einsatz, um circa 600.000 Liter Wasser aus einem Keller abzupumpen. Ein 400 Quadratmeter Keller stand circa 150 Zentimeter tief unter Wasser, berichtet die FF St. Veit in ihrem Facebook-Posting. Die Arbeiten mussten allerdings abgebrochen werden, da das Wasser an mehreren Stellen durch das Mauerwerk gedrückt wurde, heißt es weiter. „Sobald die Niederschläge nachlassen werden wir die Schadstellen erneut anfahren“, so die FF St. Veit abschließend.

Erdrutsch im Bereich Nötsch:

Die Freiwillige Feuerwehr Nötsch wurde am gestrigen Mittwochabend, um 22.07 Uhr, zu einem Erdrutsch alarmiert. „Wir fanden einen Erdrutsch vor, aus dem weiterhin Wasser vom Hang nachströmte und den Bereich zusätzlich belastete“, heißt es seitens der FF Nötsch in ihrem Facebook-Posting. Mit Hilfe eines Baggers eines ortsansässigen Erdbauunternehmens wurde das Wasser umgelenkt, weiters wurden zum Schutz eines Gebäudes Sandsäcke aufgeschichtet. Um den Hang zu entlasten, erfolgte eine Umleitung des Wassers oberhalb des Hanges mit einer Pumpe, heißt es weiter. „Um circa 1 Uhr, konnten wir wieder ins Rüsthaus einrücken und die Einsatzbereitschaft wiederherstellen“, so die FF Nötsch abschließend.

Technischer Einsatz: Mit Fahrzeug festgesteckt

Die Freiwillige Feuerwehr Köttmansdorf wurde heute morgen zu einem technischen Einsatz alarmiert. Im Bereich einer Hauseinfahrt wurde eine Künette ausgespült, heißt es im Facebook-Posting der FF Köttmansdorf. „Ein Kötmannsdorfer Gemeindebürger steckte mit seinem Fahrzeug in dieser fest und konnte das Fahrzeug nicht mehr selbstständig daraus befreien“, so die FF Köttmansdorf. Aufgrund der Gefahr, dass eine dort verlegte Wasserleitung abgedrückt werden könnte, wurde der Kombi zügig mittels Hebekissen geborgen, heißt es abschließend.

Schneelast: Bäume fielen auf dei Straße

Auch die Freiwillige Feuerwehr St. Daniel in Dellach im Gailtal rückte zu einem nächtlichen Einsatz aus. Einige Eschen sind aufgrund der Schneelast samt Wurzel auf die Straße gefallen. Die FF St. Daniel stand mit einem Fahrzeug und 5 Mann im Einsatz.

Die „Fire Veiter“ rückten zu Hochwasser-Einsatz aus

Die Freiwillige Feuerwehr St. Veit an der Glan warnt aktuell in ihrem Facebook-Posting vor „Lebensgefahr auf überfluteten Wegen“. Aufgrund der Niederschläge der letzten Tage besteht Hochwasser-Gefahr an der Glan, diese tritt an mehreren Stellen über die Ufer. Erste Teile des mobilen Hochwasserschutzes seien errichtet worden. „Bitte meidet gesperrte Wege entlang der Glan. Das Betreten oder Befahren dieser Bereiche ist verboten und es droht Lebensgefahr“, warnt die FF St. Veit/Glan abschließend.

Felststurz in Friesach:

Die Freiwillige Feuerwehr Althofen rückte in der Nacht zu einem Einsatz aus. Aufgrund der starken Regenfälle kam es auf der Friesacher Straße (L281a) zu einem Felssturz. Es mussten zwei größere Felsbrocken von der Fahrbahn entfernt werden, um eine mögliche Gefahr für den Verkehr zu beseitigen. Die FF Althofen konnte die Straße nach 30 Minuten wieder frei machen, heißt es seitens der Feuerwehr abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.10.2024 um 12:56 Uhr aktualisiert