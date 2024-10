Aus Beton wird Grün: Naschmarkt-Parkplatz verwandelt sich

Veröffentlicht am 4. Oktober 2024, 11:26 / ©Mostlikely Architecture / DnD

Mit dem Baustart am Naschmarkt-Parkplatz in Wien beginnt die umfassende Verwandlung einer der größten innerstädtischen Hitzeinseln. Die 12.000 m² große Fläche wird in den kommenden Jahren zu einer grünen Oase, dem „Naschpark“, umgebaut. Insgesamt sollen knapp 80 neue Bäume und weitläufige Grünflächen für Erholung und Abkühlung sorgen.

Neuer Marktraum für regionale Vielfalt

Der beliebte Flohmarkt bleibt erhalten und wird in einer zweiten Bauphase umgestaltet, um den Marktplatz noch attraktiver zu gestalten. Gleichzeitig entsteht ein neuer Marktraum östlich der Kettenbrückengasse, der das Angebot um regionale und saisonale Produkte erweitert. Ein besonderes Highlight wird der begehbare Dachgarten.

©Mostlikely Architecture / DnD Die Verwandlung beginnt: Naschmarkt-Parkplatz wird zur grünen Oase.

Nachhaltigkeit im Fokus: Über 90 neue Bäume

Im gesamten Areal sollen über 90 Bäume gepflanzt werden, davon 18 besonders große „XXL-Bäume“. Die Stadt Wien hat die Pläne gemeinsam mit Anwohnern und Experten entwickelt und setzt auf eine nachhaltige, klimafreundliche Gestaltung. Die Bauarbeiten sollen bis Ende 2027 abgeschlossen sein, Park und Marktraum werden voraussichtlich schon 2025 fertiggestellt.