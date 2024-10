Dramatische Suchaktion: 21-Jähriger nach Absturz in Tirol vermisst

Am Donnerstag, den 3. Oktober 2024, begaben sich zwei Deutsche vom Parkplatz der Rauthhütte in Telfs in Richtung des Ostgipfels der Hohen Munde. Gegen 14 Uhr entschloss sich einer der beiden, wegen einsetzendem Schneefall umzukehren, während sein 21-jähriger Begleiter weiter in Richtung Gipfel aufstieg. Dieser erreichte um etwa 15.40 Uhr den Gipfel und sandte gegen 15.55 Uhr eine Voice-Mail an seinen Freund, in der er um Hilfe bat und einen Notruf einforderte.

Suchaktion unter extremen Bedingungen

Aufgrund der schwierigen Wetterverhältnisse war eine Rettung mit dem Hubschrauber zunächst nicht möglich, weshalb 27 Mitglieder der Bergrettung Telfs zum Unglücksort aufbrachen. Während des Kontakts mit dem 21-Jährigen stellte sich heraus, dass er rund 70 bis 100 Meter abgerutscht war und sich dabei vermutlich verletzt hatte. Die Bergrettung suchte den Bereich um den Unfallort auf etwa 2.500 Metern Höhe, konnte jedoch nichts finden. Die Suche musste gegen 21 Uhr aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen, der Gefahrenlage und der einsetzenden Dunkelheit abgebrochen werden. Der Einsatz des Libelle-FLIR-Hubschraubers konnte aufgrund der widrigen Umstände nicht stattfinden, und aktuell ist die Suche wegen des Wetters unterbrochen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.10.2024 um 11:39 Uhr aktualisiert