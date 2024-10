Die Kleinste Biennale der Welt wurde in Graz eröffnet

Die Gründerin der Plattform, Ing. Michaela Lukmann, international bekannt als ARTHENA MAXX, präsentierte 36 Werke, die die kleinste Biennale der Welt ausmachen. In ihrer Eröffnungsrede gab sie einen historischen Einblick in die Welt der Miniaturgemälde und betonte deren geschichtliche und künstlerische Bedeutung. Sie vertritt die Meinung, dass das Sammeln von Miniaturen wieder an Bedeutung gewinnen wird, insbesondere aufgrund der kleiner werdenden Wohnungen. Miniaturkunstwerke bieten eine erschwingliche Möglichkeit, eine eigene Kunstsammlung zu besitzen für jeden. Die ausgestellten Werke, die unter dem Thema „Spirit of my SOUL“ stehen, zeigen den inneren Kern und das Wesentliche jedes Künstlers, immer eine andere Technik und Bildkomposition verwendet wurde. Die Werke sind zum Kauf freigegeben.

©Pressefoto/KK Die 1. Biennale in Graz, die zugleich als die kleinste Biennale der Welt bekannt ist, wurde eröffnet.