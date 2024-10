Frau in Wien mit Holzstock zu Tode geprügelt: Ehemann festgenommen

Am heutigen Vormittag kam es in der Balderichgasse in Hernals zu einem schockierenden Vorfall, der die Nachbarschaft erschütterte. Nachbarn und Passanten wählten den Polizeinotruf, nachdem sie Schreie von einem Balkon hörten. Zeugen berichteten gegenüber 5 Minuten, dass ein Mann, offenbar auf eine Person einschlug. Sofortige Hilfe kam von der Polizei sowie der Berufsrettung Wien, die schnell am Einsatzort eintrafen.

Ehefrau verstarb noch vor Ort

Der 66-jährige Mann öffnete den Einsatzkräften die Tür und ließ sich ohne Widerstand festnehmen. Tragischerweise fand der Notarzt die 62-jährige Ehefrau des Verdächtigen schwer verletzt auf dem Balkon vor. Trotz intensiver Reanimationsversuche verstarb die Frau noch an der Tatörtlichkeit. Die Tatwaffe soll ein Holzstock gewesen sein. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich keine weiteren Personen in der Wohnung. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen übernommen. Die Tatortarbeit ist bereits in vollem Gange, um die genauen Umstände dieser brutalen Tat zu klären.







Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.10.2024 um 12:59 Uhr aktualisiert