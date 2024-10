Grazer Radfahrerin (51) bei Kollision mit Taxi schwer verletzt

Der 63-jährige Grazer Taxilenker war kurz vor 8 Uhr mit zwei Passagieren auf dem Geidorfgürtel in Richtung Südosten unterwegs. Er beabsichtigte bei der dortigen Kreuzung nach rechts in die Schubertstraße abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt war die 51-jährige Radfahrerin aus Graz-Umbgebung auf der Schubertstraße in Richtung Südwesten unterwegs und wollte die selbe Kreuzung in gerader Richtung übersetzen.

51-jährige Radfahrerin in Graz schwer verletzt

Es kam zu einer Kollision zwischen beiden Verkehrsteilnehmern, bei der die Radfahrerin in die linke Fahrzeugseite des PKW fuhr. Die 51-Jährige wurde schwer verletzt in das Landeskrankenhaus Graz gebracht. Der Taxilenker sowie seine beiden Passagiere wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.10.2024 um 13:18 Uhr aktualisiert