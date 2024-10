Unwetterwarnung in Italien: Schulschließungen und Evakuierungspläne

In mehreren Regionen haben die Behörden Evakuierungspläne vorbereitet und Schulen in gefährdeten Gebieten geschlossen, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Dringende Sicherheitsmaßnahmen in den betroffenen Gebieten

Besonders betroffen sind die Regionen Emilia-Romagna, Apulien und Venetien, wo die Behörden bereits umfassende Maßnahmen ergriffen haben. In zahlreichen Städten und Gemeinden wurden Schulen vorübergehend geschlossen, um die Sicherheit von Schülern und Lehrkräften zu gewährleisten. In der Emilia-Romagna, die bereits durch vergangene Unwetter stark belastet ist, bleiben sämtliche Bildungseinrichtungen am Freitag geschlossen. Auch in Teilen Apuliens und Venetiens haben die Behörden Schulschließungen angeordnet. Die Bewohner tiefer gelegener und besonders gefährdeter Gebiete wurden aufgefordert, sich auf mögliche Evakuierungen vorzubereiten. Die lokalen Behörden überwachen den Wasserstand der Flüsse kontinuierlich, da Überschwemmungen drohen. Zusätzlich wurden Rettungskräfte verstärkt und Notfallmaßnahmen aktiviert.

Warnstufen in mehreren Regionen

Der Zivilschutz hat für Freitag, den 4. Oktober 2024, verschiedene Warnstufen herausgegeben, die auf das Ausmaß der drohenden Gefahren hinweisen:

Rote Wetterwarnung in der Emilia-Romagna, wo das Risiko von Hochwasser und

Überschwemmungen besonders hoch ist. Orangefarbene Wetterwarnungen wurden für Teile von Apulien und Venetien ausgerufen, wo Sturmböen, schwere Gewitter und starke Regenfälle erwartet werden.

Gelbe Wetterwarnung in zwölf weiteren Regionen

Neben diesen stark betroffenen Gebieten gibt es in zwölf weiteren Regionen Italiens eine gelbe Wetterwarnung, die ein moderates Risiko für Gewitter, Hochwasser und Erdrutsche mit sich bringt. Diese Warnung betrifft unter anderem die Abruzzen, Kalabrien, Kampanien, Friaul Julisch Venetien, Latium, Marken, die Toskana, Venetien und Umbrien. Vor allem Küstenregionen sollen besonders betroffen sein. Die Behörden raten der Bevölkerung, besonders in gefährdeten Gebieten, unnötige Reisen zu vermeiden und die aktuellen Wetterhinweise zu verfolgen. Rettungskräfte sind in erhöhter Bereitschaft, um im Notfall schnell reagieren zu können.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.10.2024 um 13:41 Uhr aktualisiert