Aquaplaning: Autofahrer (31) wurde gegen Böschung geschleudert

Am 3. Oktober fuhr ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Hermagor gegen 16.13 Uhr mit seinem Auto auf der A10 Tauernautobahn in Fahrtrichtung Villach. Im Bereich Stockenboi, Bezirk Villach Land touchierte er, infolge von Aquaplaning, zuerst die Mittelleitschiene und wurde in weiterer Folge mit dem Fahrzeug rechts auf die angrenzende Böschung geschleudert.

Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt

Der Unfalllenker konnte den PKW selbstständig verlassen und wurde vom Rettungsdienst erstversorgt. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Spittal/Drau verbracht, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.