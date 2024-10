Bombendrohungen nehmen kein Ende: Auch Tiroler Bahnhöfe waren Zielscheiben

In den letzten Tagen wurde die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck von Bombendrohungen heimgesucht. Nachdem bereits Bahnhöfe in Graz, Linz, Salzburg, St. Pölten und Klagenfurt betroffen waren, erhielt am Donnerstagabend auch der Hauptbahnhof in Innsbruck sowie der Westbahnhof eine Drohung. Diese wurde, wie in den vorherigen Fällen, per E-Mail versendet.

Schnelle Einsatzkräfte: Bahnhöfe gründlich durchsucht

Die Behörden reagierten schnell: Beide Bahnhöfe wurden intensiv durchsucht, jedoch konnte nichts Verdächtiges gefunden werden, bestätigte die Landespolizeidirektion Tirol gegenüber der APA. „Es war keine Sperre notwendig, da wir die Situation schnell klären konnten,“ sagte ein Polizeisprecher. Bei den Durchsuchungen kamen auch Sprengstoffexperten und Spürhunde zum Einsatz.

Ermittlungen im Gange: Wer steckt hinter den Drohungen?

Die Ermittlungen werden vom Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung in Tirol geleitet. Es gibt derzeit Unsicherheiten darüber, ob ein Zusammenhang zwischen den verschiedenen Bombendrohungen besteht. Die Sicherheitsbehörden haben jedoch Hinweise darauf, dass möglicherweise derselbe Verfasser hinter den Drohungen stecken könnte.

Wachsamkeit bleibt geboten: Weitere Verdachtsmomente in Amstetten

Während die Ermittlungen noch andauern, wurden die Behörden weiterhin wachsam. Am Hauptplatz in Amstetten sorgten kürzlich sechs verdächtige Pakete für eine großräumige Absperrung. Die Polizei warnte vor möglichen Trittbrettfahrern, die ähnliche Drohungen aussprechen könnten. Laut Polizeisprecher Johann Baumschlager könnten solche Taten ernste rechtliche Konsequenzen haben, darunter Anklagen wegen gefährlicher Drohung oder Landzwang. (APA/red. 4. 10. 2024)