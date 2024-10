Alarmierend: 54 Kinder in der Steiermark bei Verkehrsunfällen verletzt

Kinder sind vom „Vertrauensgrundsatz“ in der Straßenverkehrsordnung ausgenommen. Und ist ersichtlich, dass ein Kind die Straße überqueren möchte, dann ist das auch dort zu ermöglichen, wo es keinen Schutzweg gibt. Die Regelung des „unsichtbaren Schutzweges“ ist vielen unbekannt, obwohl sich nun im Oktober ihre Aufnahme in die Straßenverkehrsordnung (StVO) zum 30. Mal jährt. Neben verstärkten Bewusstseinskampagnen, ist im Ortsgebiet für die Sicherheit der Kinder auch mehr Tempo 30 statt 50 wichtig, betont die Mobilitätsorganisation VCÖ.

Kinder sind vom Vertrauensgrundsatz ausgenommen

„Vermag der Lenker eines Fahrzeuges zu erkennen, dass Kinder die Fahrbahn einzeln oder in Gruppen, beaufsichtigt oder unbeaufsichtigt, überqueren oder überqueren wollen, so hat er ihnen das unbehinderte und ungefährdete Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen und anzuhalten.“ Seit nunmehr 30 Jahren steht diese Regelung als §29 a / 1 in Österreichs Straßenverkehrsordnung. Eine Regelung, die jedoch häufig missachtet wird. Kinder sind zudem vom Vertrauensgrundsatz ausgenommen (StVO, §3), was sich im Fahrverhalten bemerkbar machen sollte: „Der Lenker eines Fahrzeuges hat sich gegenüber Personen für die der Vertrauensgrundsatz nicht gilt, insbesondere durch Verminderung der Fahrgeschwindigkeit und durch Bremsbereitschaft so zu verhalten, dass eine Gefährdung ausgeschlossen ist.“ Leider zeigt sich auch in der Unfallstatistik, dass die in der Straßenverkehrsordnung verankerte besondere Rücksichtnahme und Achtsamkeit Kindern gegenüber häufig missachtet werden.

54 zu Fuß gehende Kinder wurden Opfer eines Verkehrsunfalls

Eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt, dass allein im Jahr 2023 in der Steiermark 54 zu Fuß gehende Kinder Opfer eines Verkehrsunfalls wurden, neun Kinder wurden schwer verletzt. 53 Kinder wurden im Ortsgebiet als Fußgänger Opfer eines Verkehrsunfalls, informiert der VCÖ. „Wir brauchen eine Kultur der Rücksichtnahme zwischen den Verkehrsteilnehmenden und mehr Bewusstsein über den verpflichtenden Schutz der Kleinsten“, betont VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky.

4 von 1 verunglückte Kinder am Schutzweg angefahren

Besonders alarmierend: Vier von zehn im Vorjahr als Fußgängerin oder Fußgänger verunglückte Kinder wurden am Schutzweg angefahren, also dort, wo es offensichtlich sein sollte, dass Kinder absoluten Vorrang haben. Auch hier ist eigentlich die Straßenverkehrsordnung sehr deutlich: Ein Fahrzeug darf sich „einem Schutzweg nur mit einer solchen Geschwindigkeit nähern, dass das Fahrzeug vor dem Schutzweg anhalten kann“ (StVO § 9/2). 19 der 22 Schutzweg-Unfälle passierten im Ortsgebiet auf Straßen mit Tempolimit 50, wie die VCÖ-Analyse zeigt. Bei 50 km/h ist der Anhalteweg (Reaktionsweg plus Bremsweg) rund doppelt so lange wie bei 30 km/h.

VCÖ fordert Ausweiten von Halte- und Parkverbot vor Schutzwegen

Gemeinden und Städte können durch mehr Tempo 30 statt 50 im Ortsgebiet die Verkehrssicherheit von Kindern stark erhöhen. Zudem sind Straßenquerungen übersichtlicher zu gestalten. Dazu gehört auch, sicherzustellen, dass keine Hindernisse und auch keine parkenden Autos die Sicht auf Kinder verstellen, die über den Schutzweg die Straße überqueren möchten. Der VCÖ fordert daher eine Ausweitung des bestehenden Halte- und Parkverbots vor Schutzwegen von derzeit fünf auf zehn Meter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.10.2024 um 14:02 Uhr aktualisiert