Unsere geliebten Fellnasen: Heute ist Welttierschutztag

„Jenen eine Stimme geben, die selbst keine haben“ lautet das Motto des Tierschutzes in der Landeshauptstadt Klagenfurt. Seit drei Jahren organisiert die Stadt Klagenfurt den Tierschutztag. Im vergangenen September konnten zahlreiche Tierschutzorganisationen und Vereine erneut ihre Arbeit einer breiten Öffentlichkeit präsentieren.

Bürgermeister Scheider: „Tierschutz geht uns alle an“

Für Klagenfurts Tierschutzreferenten, Bürgermeister Christian Scheider, ist der Tierschutz ein besonderes Herzensthema: „Es ist wichtig, dass Tierschutz stets einen hohen Stellenwert in einer Gesellschaft einnimmt. Tierschutz geht uns alle an. Als zuständiger Referent ist es mir wichtig, Kinder und Jugendliche früh für den Tierschutz zu sensibilisieren. Oft werden Nutz- und Haustiere unter schlechten Bedingungen gehalten oder vernachlässigt. Umso erforderlicher ist es, das Thema Tierschutz bereits unseren Kindern näherzubringen. Mit unserem jährlichen Tierschutztag wollen wird genau dies erreichen. Mein Dank geht an alle Tierschützer und Tierschutzvereine, die Tag für Tag für das Wohl der Tiere engagieren. Eure Arbeit ist unentbehrlich!“, so Scheider.

Bachmann Gymnasium veranstaltet eigenen Tierschutztag

Am heutigen Welttierschutztag wurde Bürgermeister Christian Scheider u.a. ins Bachmann Gymnasium eingeladen. Die Schule veranstaltet seit einigen Jahren jährlich einen eigenen Tierschutztag. Es werden Spenden gesammelt, der Erlös kommt immer einer anderen Tierschutzorganisation zu gute. Neben dem hohen Engagement der Schülerinnen und Schüler, war auch das Interesse an zwei Vorträgen (Themen: Straßenhunde in Rumänien, Gnadenhof Melcherhof) sehr groß.

TiKo lädt zum Tag der offenen Tür

Tipp: Das Tiko, das Tierschutzkompetenzzentrum, lädt morgen, 5. Oktober (11 bis 16 Uhr), zum Tag der offenen Tür ein. Infos und Details unter www.tiko.or.at