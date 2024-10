Pensionistin (84) in Wiener Wohnung gefesselt: Täter klopfte an Tür

Am Donnerstagabend kam es in Wien-Floridsdorf zu einem alarmierenden Überfall auf eine 84-jährige Pensionistin. Gegen 20 Uhr klopfte ein Täter an ihre Wohnungstür und begann, mit der älteren Dame ein Gespräch zu führen. Plötzlich trat ein zweiter Mann, der sich im Stiegenhaus aufgehalten hatte, in die Wohnung ein. Er hielt der Frau den Mund zu und drängte sie ins Innere der Wohnung.

Gefangen im eigenen Zuhause

Die Pensionistin wurde anschließend an Armen und Beinen gefesselt, während ihr Mund und ihre Augen mit einem Tuch bedeckt wurden. Die beiden Täter sperrten die 84-Jährige in ihrem Badezimmer ein, während sie Wertgegenstände und Bargeld aus der Wohnung entwendeten. Nach der Tat konnten die Männer unerkannt fliehen. Das Opfer schaffte es schließlich, sich zu befreien, und informierte die Polizei über den Überfall. Die Berufsrettung Wien versorgte die 84-Jährige aufgrund von Abschürfungen im Gesicht, bevor sie in ihre häusliche Pflege entlassen wurde. Eine Einvernahme der 84-Jährigen steht noch aus. Sie erlitt einen Schock.

Fahndung nach den Tätern läuft

Die Fahndung nach den Tätern läuft, und das Landeskriminalamt Wien übernimmt die weiteren Ermittlungen. Eine genaue Personenbeschreibung gibt es noch nicht, sagte Polizeisprecher Mattias Schuster am Freitag der APA. Die Polizei gibt in solchen Fällen folgende Ratschläge: Bewahren Sie Ruhe und befolgen Sie die Anweisungen der Täter. Der Schutz von Leben und Gesundheit hat Vorrang vor materiellem Eigentum. Merken Sie sich Merkmale und Beschreibungen der Kriminellen, um die Fahndung der Polizei zu unterstützen. (APA/red. 4. 10. 2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.10.2024 um 14:14 Uhr aktualisiert