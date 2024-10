Schneerekord in Kärnten: Das sind die Neuschnee-Hotspots

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in großen Teilen Kärntens neben starken Niederschlägen vermehrt zu Schneefällen. In Höhenlagen über 1.500 Meter fielen circa 20 bis 50 Zentimeter Schnee, mit dem Schwerpunkt in den Karnischen Alpen und den Karawanken. Unter 1.500 Meter gab es Schneefall im Gailtal und in den Tälern der Karawanken beispielsweise in Bodental. Der Dobratsch in Villach geht in die Geschichtsbücher ein.

50 Zentimeter Neuschnee am Dobratsch im Oktober

Alexander Hedenig von der Geosphere Austria berichtet im Gespräch mit 5 Minuten: „Am Dobratsch gab es 50 Zentimeter Neuschnee. Das letzte Mal gab es so früh im Jahr Neuschnee am 29. September 1926.“ Weiters informiert Hedenig darüber, dass es nur an zwei Tagen im Oktober mehr geschneit habe, das war am 14. Oktober 1933 mit 55 Zentimeter und am 21. Oktober 1970 als 62 Zentimeter Schnee fielen.

Hotspots: Dobratsch, Nassfeld, Karawanken

Am meisten Schnee gab es von gestern auf heute am Dobratsch mit 55 Zentimeter Neuschnee, am Nassfeld auf 1.600 Metern Höhe mit 50 Zentimeter und in den Karawanken, informiert Alexander Hedenig weiter im Gespräch mit 5 Minuten.

Wie viel hat es wo geschneit?

Die Turracher Höhe bekam 45 Zentimeter Neuschnee und der Katschberg 21 Zentimeter. Frau Holle lies sich auch im oberen Lesachtal blicken und beschenkte uns mit 13 bis 19 Zentimetern, aber auch im oberen Gailtal beispielsweise in Kötschach-Mauthen mit drei bis sechs Zentimeter. Letzte Nacht waren die Temperaturen um die 0 Grad. Am heutigen Freitag erreichen wir maximal zehn Grad.

Geringe weitere Niederschläge erwartet

Heute stabilisiert sich das Wetter, es gibt laut der Geosphere Austria nur mehr vereinzelte Schauer. „Die Schneefallgrenze liegt bei 1.500 und 1.700 Metern, die Niederschlagsmengen, die noch dazu kommen sind sehr gering“, führt Hedenig im Gespräch mit 5 Minuten aus. Es werden auch keine großen Neuschneemengen erwartet.

Wetter am Wochenende

Morgen können die Temperaturen auf maximal zwölf Grad klettern. „Der morgige Tag wird noch sehr bewölkt mit wenig Sonnenschein. Am Sonntag löst sich der Hochnebel im Laufe des Vormittags auf und dann folgen wärmere Temperaturen bis zu 17 Grad“, so Hedenig gegenüber 5 Minuten abschließend.