Unfall im Kreisverkehr: 80-Jähriger erfasst Radfahrerin auf Schutzweg

Heute Mittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Radfahrerin in Bad Gleichenberg.

Heute Mittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Radfahrerin in Bad Gleichenberg.

Veröffentlicht am 4. Oktober 2024, 16:04 / ©arborpulchra-stock.adobe.com

Der Unfall ereignete sich in einem Kreisverkehr. Der 80-jährige Südoststeirer fuhr dabei gegen 11.50 Uhr aus dem Kreisverkehr in Richtung Feldbach aus und dürfte die Frau auf dem dort befindlichen Schutzweg mit Radfahrerüberfahrt übersehen haben. Die beiden kollidierten und die Frau wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Die Rettung transportierte die 67-jährige Südoststeirerin in das LKH Feldbach.