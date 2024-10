Ermittlungen bei Infineon: Gold-Diebstahl aufgeflogen

Veröffentlicht am 4. Oktober 2024, 16:19 / ©Montage: 5 Minuten/ Infineon Technologies AG

Im Halbleiterkonzern Infineon in Villach wurde Gold gestohlen! Genauer gesagt, die Goldabfälle, die bei der Herstellung der Mikrochips anfallen. Für gewöhnlich werden diese Abfälle gesammelt und recycelt. In diesem Fall landeten die Abfälle nicht im Container, sondern in den Taschen zweier Verdächtiger. Zwei Mitarbeiter einer Fremdfirma gerieten nämlich ins Visier der Ermittlungen, sie wurden vorübergehend festgenommen.

Ermittlungen laufen

Die Goldabfall-Diebstähle sollen über einen längeren Zeitraum hinweg begangen worden sein. Wie viele der wertvollen Abfallprodukte gestohlen wurden, ist derzeit noch unbekannt. Auch die Schadenhöhe für die Infineon kann noch nicht beziffert werden. Wie der ORF berichtet, ist der Diebstahl jedenfalls erst kürzlich aufgeflogen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an.