Nationalratswahl 2024: So sieht das steirische Ergebnis aus

Am 29. September 2024 hat Österreich den Nationalrat gewählt. Als Sieger ging die FPÖ hervor. In der Steiermark haben 746.356 Bürger ihre Stimme abgegeben, 6.110 davon waren ungültig, somit flossen die Stimmen von 740.246 Steirer in das Wahlergebnis 2024 ein. Am gestrigen Donnerstag, dem 3. Oktober, wurden die letzten Briefwahlstimmen ausgezählt. Während in fast allen steirischen Bezirken die FPÖ die stimmenstärkste Partei ist, stechen Graz und die Südoststeiermark heraus: Hier dominieren die SPÖ beziehungsweise die ÖVP. Wie die Steirer bei der Nationalratswahl 2024 gewählt haben, siehst du hier in der Grafik mit den Daten des BMI.

Steiermark: NR-Wahl 2024 FPÖ – Freiheitliche Partei Österreichs 32,2 % ÖVP – Österreichische Volkspartei 27 % SPÖ – Sozialdemokratische Partei Österreichs 18,6 % NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum 8,2 % Die Grünen – Die grüne Alternative 7,6 % Bier – Die Bierpartei 1,9 % KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs 3,1 % KEINE – „Keine von denen“ 0,5 % LMP – Liste Madeleine Petrovic 0,5 % GAZA – Liste GAZA – Die Stimme gegen Völkermord 0,2 % MFG – MFG – Menschen Freiheit Grundrechte 0,4 %