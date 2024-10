Crash auf nasser Straße: Lenker geriet bei Olachgut-Kurve ins Schleudern

Ein 20-jähriger Tamsweger fuhr mit seinem Pkw von Murau in Richtung Sankt Georgen am Kreischberg. Aufgrund der regennassen Fahrbahn dürfte der Mann in der sogenannten „Olachgut-Kurve“ (Sankt Georgen ob Murau), mit seinem Pkw ins Schleudern geraten sein. Dabei stieß der Salzburger um 13.15 Uhr gegen den entgegenkommenden Pkw eines 45-jährigen Murauers. Beide Fahrzeuglenker erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Einsatzkräfte befanden sich am Unfallort und führten die Erste-Hilfe-Maßnahmen durch. Die Polizeiinspektion Stadl an der Mur musste die B97 für rund eine Stunde für den gesamten Verkehr sperren. Die Rettung transportierte die beiden Verletzten in das LKH-Tamsweg.