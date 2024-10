Asiatische Tigermücke erstmals in Innsbruck nachgewiesen

In Innsbruck wurde erstmals die asiatische Tigermücke nachgewiesen. Das teilt die Stadt am heutigen Freitag, den 4. Oktober, mit. Eine anonyme Person hat am 23. August 2024 über die App „Mosquito Alert“ der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) die Sichtung der Gelse gemeldet. Die Asiatische Tigermücke konnte zweifelsfrei identifiziert werden. „Der Fundort lag im Bereich der Technikerstraße. Dies ist der erste bestätigte Nachweis einer Tigermücke im Stadtgebiet von Innsbruck“, so die Stadt Innsbruck dazu.

Krankheitsüberträger

Die Asiatische Tigermücke stammt ursprünglich aus Südost-Asien. Seit 2012 wurde sie auch in Österreich nachgewiesen. Laut AGES gibt es in Wien und Graz bereits feste Mücken-Populationen. Das Insekt ist insofern gefährlich, da es möglicher Überträger von über 20 verschiedenen Krankheitserregern ist. Viele davon, wie Dengue, Zika oder Chikungunya, können von den heimischen Stechmückenarten nicht übertragen werden.

So kannst du eine Verbreitung vermeiden

Karin Bakran-Lebl, Stechmücken-Expertin der AGES, empfiehlt Maßnahmen, um Brutstätten im gesamten Jahresverlauf, besonders in der kalten Jahreszeit, zu verhindern. Auf Balkonen und Fensterbänken sollten alle Gefäße (z.B. Blumentöpfe, Untersetzer, Gießkannen) geleert und mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, um anhaftende Mückeneier zu entfernen. Auch beim Wintervorbereiten von Gärten ist es wichtig, Regentonnen und andere Wasserbehälter gründlich zu säubern und zu leeren. Die Eier der Tigermücke überleben auch frostige Temperaturen, daher ist es unerlässlich, das Auswischen der Gefäße nicht zu vernachlässigen. Vom Einsatz chemischer Mittel wird dringend abgeraten, da diese nur gegen ausgewachsene Mücken oder Larven, nicht aber gegen Eier, wirksam und zudem umweltbelastend sind. „Diese Maßnahmen sind aufgrund des aktuellen Fundes einer Tigermücke den Anwohnerinnen und Anwohnern in Hötting West unbedingt zu empfehlen, damit sich die Tigermücke in Innsbruck möglichst nicht fest ansiedelt“, unterstreicht Thomas Klestil, Wildtierbeauftragter der Stadt Innsbruck.

Sichtungen melden

Über die kostenfreie App „Mosquito Alert“ können Mücken-Sichtungen gemeldet werden. Neben der Überwachung ist die Vorbereitung auf mögliche Bekämpfungsmaßnahmen eine wichtige Aufgabe für das Innsbrucker Gesundheitsamt. „Der Einsatz solcher Maßnahmen erfordert spezifisches Fachwissen und sollte durch Mitarbeitende des Gesundheitsamtes durchgeführt werden. Vom privaten Einsatz von Insektensprays und sonstigen Insektengiften wird unbedingt abgeraten, da diese oft ineffektiv sind, die Umwelt belasten und auch gesundheitsschädlich sein können“, so die Stadt Innsbruck.