Verein trauert um „Tante Elli“: Grazer Eiskunstlauf-Legende verstorben

In tiefer Trauer verabschiedet sich der ESC Graz von einer seiner größten Persönlichkeiten: Elli Kögl, Gründerin des Vereins und prägende Figur der Grazer Eiskunstlaufszene, ist am Samstag, 28. September 2024 im Alter von 94 Jahren verstorben. „Der ESC trauert. Die Gründerin des ESC, jahrzehntelange Cheftrainerin und Herz des Grazer Eiskunstlaufs, Elli Kögl, ist letzten Samstag im 95. Lebensjahr verstorben“, verkündete der ESC-Verein in einer emotionalen Stellungnahme.

Vom Hilmteich zur Weltbühne des Eiskunstlaufs

Ihre ersten Schritte auf dem Eis machte Kögl bereits im zarten Alter von drei Jahren auf dem Grazer Hilmteich. Im Paarlauf, den sie mit 13 Jahren zusammen mit Harry Gareis begann, glänzte sie international. Zahlreiche nationale und internationale Erfolge gehen auf ihr Konto, darunter der 4. Platz bei der Europameisterschaft 1950 in Oslo und der 6. Platz bei der Weltmeisterschaft in London. Ein besonderes Highlight ihrer Karriere war ein Auftritt vor 25.000 Zuschauern im Olympiastadion von Athen. „Elli hat viele nationale und internationale Erfolge gefeiert und nach ihrer Karriere den Grundstein für die Erfolge zahlreicher Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer in Graz gelegt“, erinnert sich der ESC-Verein.

Eine prägende Trainerin und liebevolle „Tante Elli“

Nach ihrer aktiven Laufbahn widmete sie sich der Förderung junger Talente. Elli Kögl wurde liebevoll von ihren Athleten „Tante Elli“ genannt. Als Trainerin führte sie viele ihrer Schützlinge zu nationalen Titeln und internationalen Erfolgen – darunter auch ihre Tochter Marina und ihre Enkelin Denise. Für ihre herausragenden Leistungen im Eiskunstlauf wurde sie mit dem goldenen Ehrenzeichen von Skate Austria ausgezeichnet. „Sie war ein Urgestein des österreichischen Eiskunstlaufs und wir werden sie in Erinnerung behalten,“ so Skate Austria. Auch der ESC-Verein: „Elli bleibt daher nicht nur in unseren Herzen unvergessen, sondern auch auf dem Eis. Denn in jedem Schwung unserer Läuferinnen und Läufer schwingt ein bisschen Elli mit“.