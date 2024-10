Neuer Auftritt für den Tourismus: „Destinations-Netzwerk Austria“ in Velden präsentiert

Seit Mittwoch, 2. Oktober, ist Velden am Wörthersee der Hotspot für Österreichs Entscheidungsträger im Tourismus. Der Bundesverband Österreichischer Tourismusmanager lud 180 Spitzentouristiker ins Casineum am See und präsentierte seinen neuen Auftritt als „Destinations-Netzwerk Austria“ (dna). Zahlreiche spannende Vorträge, Diskussionen, Workshops und Netzwerkabende spiegelten den innovativen Dialog der Branche wider. Mit dabei waren Ulrike Rauch-Keschmann, Leiterin der Sektion Tourismus im BMAW, ÖW-Chefin Astrid Steharnig-Staudinger, ÖHV-Präsident Walter Veit, Veronika Scheffer, WKO-Fachverband Seilbahnen und Mario Pulker, WKO Fachverband Gastronomie. Auch Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der österreichischen Landestourismusorganisationen sowie von Tourismusregionen-und verbänden nahmen an der Präsentation teil.

Erfahrungsaustausch und Vernetzung in Velden

Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung zeigt sich erfreut: „Diese wichtige Plattform vernetzt TouristikerInnen aus dem gesamten DACH-Raum, bietet Raum für geballten Erfahrungsaustausch und fördert die überregionale Zusammenarbeit.“ Im Rahmen des BÖTM-Top-Seminars präsentierte der Bund Österreichischer Tourismusmanager (BÖTM) feierlich seinen neuen Auftritt als „Destinations-Netzwerk Austria“ (dna). Mathias Schattleitner, Präsident des Destinations-Netzwerks Austria, betont die Bedeutung dieser Entwicklung: „Mit unserem neuen Auftritt als Destinations-Netzwerk Austria setzen wir ein starkes Zeichen, um den Regionen eine noch stärkere Stimme zu geben.“