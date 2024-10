Nervös bei Kontrolle: Mann (20) wirft plötzlich Handy auf U-Bahn-Gleise

Veröffentlicht am 4. Oktober 2024, 18:19 / ©Pexels / JÉSHOOTS

Am Donnerstag, dem 3. Oktober 2024, führte die Polizei in Favoriten, nahe der Längenfeldgasse, Personenkontrollen durch. Als die Beamten eine Gruppe junger Männer überprüften, reagierte ein 20-jähriger Afghane auffällig nervös. Plötzlich sprang er von der Parkbank auf und versuchte, sein Mobiltelefon auf die nahegelegenen U-Bahn-Gleise zu werfen, bevor er in Richtung Parkausgang flüchtete.

Drogenfund

Die Polizisten reagierten schnell und konnten den Mann trotz heftiger Gegenwehr festnehmen. Er schlug einem Beamten gegen den Oberkörper, doch niemand wurde verletzt. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen und seiner Umgebung fanden die Beamten 1.635 Euro in bar sowie Suchtmittel, vermutlich Marihuana und Kokain. Der 20-Jährige wird nun wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz angezeigt.