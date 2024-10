Herbert Glaser: Stadtpark-Legende feiert seinen 61. Geburtstag

Veröffentlicht am 4. Oktober 2024, 18:34 / ©5 Minuten

Heute ist ein besonderer Tag für die Grazer Stadtpark-Community: Herbert Glaser, die lebende Legende des Stadtparks, wird 61 Jahre alt. Letztes Jahr hat er seinen runden 60. Geburtstag groß gefeiert. Herbert ist über die Jahre hinweg für viele Grazer zu einer festen Größe geworden – nicht nur durch seinen unermüdlichen Einsatz für die Sauberkeit des Parks, sondern auch durch sein offenes Ohr für die Anliegen von Jung und Alt.

Frühlingserwachen: Herbert war mit dabei

Auch dieses Jahr hat Herbert Glaser im März beim Frühlingserwachen in der Grazer Innenstadt mitgeholfen. Am Eisernen Tor, wo eines der bekanntesten Blumenbeete der Stadt liegt, hat er gemeinsam mit den Mitarbeitern der Holding Graz dafür gesorgt, dass mehrere tausend Blumen das Beet wieder erstrahlen lassen. Mehr dazu hier: Frühlingserwachen in Graz: Auch Stadtpark-Legende Herbert hilft mit.