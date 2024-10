Schüsse in Favoriten? Zeugen hörten lauten Knall

In Favoriten kam es zu einem Polizeieinsatz.

Polizeieinsatz am Donnerstagabend in Favoriten: Gegen 22.45 Uhr wurden Beamte sowie die WEGA alarmiert, weil eine Frau im Eingangsbereich eines Innenhofs mit einer augenscheinlichen Schusswaffe hantierte und einen Schuss in Richtung einer Postempfangsbox abgegeben haben soll. Augenzeugen berichteten von einem lauten Knall, Mündungsfeuer und Rückstoß.

„Schützin“ ausfindig gemacht

Durch vorhandenes Videomaterial konnte kurze Zeit später eine 29-jährige Österreicherin im Rudolfshügelpark aufgegriffen werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten mutmaßliches Cannabis. Die Frau wurde zunehmend aggressiv, beschimpfte die Polizisten und wurde schließlich festgenommen. Eine Schusswaffe konnte nicht gefunden werden. Die 29-Jährige wurde wegen mehrerer Delikte, darunter Gefährdung der körperlichen Sicherheit und Verstoß gegen das Suchtmittelgesetz, angezeigt. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ebenfalls ausgesprochen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Weitere Ermittlungen laufen.