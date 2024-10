Photovoltaik-Power in Kärnten: Neues PV-Invest-Headquarter in Krumpendorf

99 Photovoltaik-Kraftwerke in zehn Ländern mit einer jährlichen Stromproduktion von über 90.000 MWh – das ist die Bilanz von PV-Invest. Das in Velden gegründete Unternehmen plant, errichtet und finanziert seit 2009 PV-Großanlagen mit dem Fokus auf Österreich, Italien, Slowenien und Griechenland. Es beschäftigt derzeit europaweit 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 25 davon in Krumpendorf. Bis Ende 2024 wird sich die Leistung der PV-Invest-Anlagen verdoppeln, mit 120MW können dann rund 50.000 Haushalte mit Strom versorgt werden.

Kaiser wünscht alles Gute

Am 3. Oktober wurde im Beisein von Landeshauptmann Peter Kaiser das neue Headquarter der PV-Invest in Krumpendorf feierlich eröffnet. Bisher waren die Bürostandorte zwischen dem Lakeside Park in Klagenfurt und Krumpendorf aufgeteilt, jetzt firmiert das Unternehmen komplett in der Wörtherseegemeinde. „Möge sich ihre Zahlen weiterhin so positiv entwickeln, ich wünsche ihnen alles Gute am neuen Standort“, so Kaiser, der auch auf die aktuelle Diskussion rund um die Förderungen für Photovoltaik einging. „Kärnten hat die höchsten Förderungen im PV-Bereich und hat im heurigen Jahr bereits 50 Millionen Euro an Förderungen ausgezahlt. Auch bei der neuen Förderkulisse werden wir in adäquater Form fördern und weiterhin auf unseren Energiemix aus regenerativen und nachhaltigen Energiequellen setzen“, so der Landeshauptmann.

Zahlreiche Ehrengäste bei Eröffnungsfeier in Krumpendorf

Krumpendorfs Bürgermeister Gernot Bürger zeigte sich erfreut darüber, dass sich die PV-Invest nun komplett in Krumpendorf ansiedelt. „Ich wünsche ihnen alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Mögen sie lange in Krumpendorf bleiben“, so der Bürgermeister. Moderiert wurde die Veranstaltung von Martina Klementin. Sie konnte zahlreiche Ehrengäste bei der Eröffnung begrüßen, so etwa STW-Vorstand Erwin Smole. Für die musikalische Umrahmung der Eröffnung sorgten Musiker der Gustav-Mahler-Privatuniversität und des Singkreises Krumpendorf.