Serien-Einbrüche aufgeklärt: Duo nach Verfolgungsjagd festgenommen

Zwei slowakische Männer (34 und 35 Jahre alt) wurden im Juni nach einer Verfolgungsjagd in Parndorf vom Bezirkskriminaldienst Neusiedl am See festgenommen. 5 Minuten berichtete. Wie sich nun herausstellte, waren die beiden Einbrecher in eine Serie von Einbrüchen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland verwickelt. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten ihnen zahlreiche Einbruchsversuche in Kellerabteile, Wohnhäuser sowie Diebstähle von PKWs und Motorrädern nachgewiesen werden. Auch zwei Brandstiftungen – ein Auto in Podersdorf und ein weiteres in Schwechat – werden dem Duo zur Last gelegt. Das sichergestellte Diebesgut und Tatwerkzeug führten zur Aufklärung der Fälle. Die Täter wurden in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.