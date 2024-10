KAC empfängt Graz 99ers: Alles offen im Duell auf dem Eis

Der KAC begrüßt heute die Graz 99ers in der Heidi Horten Arena in Klagenfurt.

Heute um 19.15 Uhr trifft in Klagenfurt in Runde 5 der win2day ICE Hockey League der KAC auf die Graz 99ers. Der KAC kann in der aktuellen Saison bereits auf vier Siege in sechs Spielen zurückblicken, die neu aufgestellten Grazer gewannen alle vier bisherigen Partien. Somit weisen beide Mannschaften bislang 12 Punkte in der Tabelle auf und im Kärnten-Steiermark-Duell auf dem Eis ist heute alles offen. Das letzte Spiel gegen die Graz 99ers gewann der KAC im Jänner mit 3:1.