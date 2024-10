Messer-Attacke auf Schwager: Streit um Geld artete aus

Am Nachmittag des 2. Oktober 2024 eskalierte ein Streit in einem Mehrparteienhaus in Wiener Neustadt. Ein 26-jähriger Mann wurde dabei durch Messerstiche verletzt. Der Vorfall ereignete sich, als der 26-Jährige und seine Freundin – die Schwester des 30-jährigen Täters – gegen 16.20 Uhr die Wohnung des Mannes aufsuchten, um eine Geldschuld zu klären. Im Stiegenhaus kam es zu einem hitzigen Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Dabei stürzten alle Beteiligten immer wieder. Laut Polizei soll der Beschuldigte dabei auf das Opfer gefallen sein und anschließend mit einem Messer zugestochen haben.

Opfer verletzt

Der 26-Jährige erlitt Stichverletzungen an der Schulter und dem Oberarm sowie mehrere Rippenbrüche. Er wurde ins Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert. Der Täter und seine Schwester wurden nur leicht verletzt. Die Polizei konnte den 30-Jährigen noch am Tatort festnehmen, dieser verweigerte jedoch die Aussage. Die Staatsanwaltschaft ordnete seine Einlieferung in die Justizanstalt Wiener Neustadt an.