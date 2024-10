SPÖ Steiermark präsentiert erste Plakatwelle zur Landtagswahl

Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde die Kampagne, die unter dem Motto „Die Steiermark hat die Wahl“ steht, offiziell vorgestellt. Auf insgesamt fünf unterschiedlichen Sujets kommen Unterstützer von Anton Lang zu Wort. Von einem Betriebsrat über eine Unternehmerin, einem Angestellten, einer Landwirtin bis hin zu einem Pensionisten – die Plakate zeigen Menschen, die mitten im Leben stehen und Lang als „Landesvater“ porträtieren. Sie betonen, dass Lang das Land gewissenhaft und verlässlich in die Zukunft führen könne.

Wahl am Sonntag, 24. November

Florian Seifter, Landesgeschäftsführer der steirischen SPÖ, stellte klar: „Die Steirer entscheiden am Sonntag, 24. November darüber, wer das Land in Krisenzeiten nach vorne führen soll und wer in Zeiten zunehmender Polarisierung für Zusammenhalt sorgen kann. Für uns ist klar: Anton Lang ist das beste Angebot für die Steiermark.“ Die aktuelle politische Landschaft in der Steiermark zeigt, dass die drei größten Parteien nahezu gleichauf liegen. Laut Seifter werden die kommenden sieben Wochen entscheidend dafür sein, welche Partei letztlich die Nase vorne hat.