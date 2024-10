Polarlichter über Österreich möglich: Sonnenstürme sorgen für Spektakel

Nicht zum ersten Mal heuer könnten sich am Wochenende Polarlichter über Österreich zeigen. Im Mai, Juni und August hatten die Österreicher in diesem Jahr bereits die Chance, die Nordlichter zu bewundern. Wie die Österreichische Unwetterwarnzentrale (UWZ) heute informierte, befinden sich aktuell zwei starke Sonnenstürme auf dem Weg zur Erde und könnten erneut für ein buntes Spektakel am österreichischen Nachthimmel sorgen.

Was sind Polarlichter? Als „Polarlichter“ oder „Aurora“ wird eine Leuchterscheinung am Himmel bezeichnet, die vor allem in den Polarregionen der Erde häufig auftritt. Polarlichter entstehen, wenn geladene Teilchen, die von der Sonne ausgestoßen werden, auf die Erdatmosphäre treffen. Dadurch werden Luftmoleküle zum Leuchten gebracht.

Zwei Sonnenstürme auf dem Weg zur Erde

„Unsere Sonne ist aktuell am Höhepunkt ihres etwa 10-jährigen Zyklus und daher besonders aktiv. In den letzten 24 Stunden wurden zwei starke Eruptionen auf ihrer Oberfläche beobachtet, die einen Sonnensturm erzeugt haben., erklären die Wetterexperten der UWZ. Diese Sonnenstürme befänden sich nun auf dem Weg zur Erde, wobei der erste Sturm heute Nacht erwartet wird. Der zweite Sonnensturm, der weitaus kräftiger ausfallen soll, wird in der Nacht auf Sonntag erwartet.

Keine Strom- und GPS-Störungen in Österreich erwartet

„Die in den Sonnenstürmen enthaltenen, geladenen Teilchen werden auf das magnetische Feld der Erde treffen und dort unter Umständen für Unruhe sorgen“, erklären die Experten der UWZ. Aus diesem Grund würden aktuell in höheren Breiten bereits Strom- und GPS-Störungen auftreten. In Österreich seien derlei Probleme jedoch nicht zu erwarten. Doch die Hoffnung auf Nordlichter bleibt: „Die Chancen auf Polarlichter steigen aber auch im Alpenraum am Wochenende – und besonders in der Nacht auf Sonntag – markant an!“, heißt es seitens der UWZ.

Wo könnten in Österreich Polarlichter zu sehen sein?

Ob man am Wochenende Polarlichter bewundern kann, hängt auch vom Wetter ab. Die größten Chancen auf das Himmelsspektakel haben laut Prognose der UWZ die Westösterreicherinnen und -österreicher, da im Osten Österreichs in der Nacht auf Sonntag dichte Wolken erwartet werden. „Deutlich bessere Chancen durch meist klaren Himmel gibt es hingegen in der Westhälfte und hier vor allem in Vorarlberg und Nordtirol“, so die UWZ-Experten. In der Nacht von Sonntag auf Montag würden in der Osthälfte des Landes die Wetterbedingungen gut passen, jedoch ist fraglich, ob es zu dieser Zeit noch Polarlicht-Aktivitäten über Österreich geben wird. Doch es gibt auch für die Ostösterreicherinnen und -österreicher Hoffnung, wie die UWZ bestätigt: „Neue Sonneneruptionen sind aber in den kommenden Stunden nicht ausgeschlossen und könnten die Polarlichter-Aktivität unter Umständen bis in die neue Woche verlängern.“