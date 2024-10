Fußgängerin (71) nach Unfall mit Klein-LKW verstorben

In Innsbruck kam es zu einem schweren Verkehrsunfall.

Am heutigen Freitag, den 4. Oktober 2024, ereignete sich auf der Anichstraße in Innsbruck ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 71-jährige Fußgängerin wurde von einem Klein-Lkw erfasst, der von einem 27-jährigen Kroaten gelenkt wurde. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung durch die Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht werden.

Update 20.30 Uhr:

Wie die Landespolizeidirektion Tirol am Abend mitteilte, ist die 71-jährige Frau an den Folgen der lebensgefährlichen Verletzungen in der Klinik Innsbruck verstorben.