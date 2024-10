Abkochen empfohlen: Weitere Kärntner Gemeinde von Wasserverkeimung betroffen

In Untertweng in Radenthein wurde eine Verunreinigung des Trinkwassers festgestellt.

In den letzten beiden Wochen sorgte die Verunreinigung des Klagenfurter Trinkwassers mit Enterokokken-Bakterien für viel Aufsehen in Kärnten. Mittlerweile konnte das Wasser in einigen Stadtteilen wieder für die Konsumation freigegeben werden, an der Ursache der Verunreinigung wird eifrig geforscht. Seit gestern werden auch die Wasserbezieher in Untertweng in Radenthein aufgefordert, ihr Trinkwasser abzukochen. Auch hier wurde eine Verkeimung festgestellt.

Verkeimung des Wassers in Untertweng

„Aufgrund der kürzlich entnommenen offiziellen Wasserproben durch die LUA Klagenfurt ist die Wasserqualität der WVA St. Peter/Untertweng und Dabor leider vorübergehend beeinträchtigt. Das Trinkwasser weist eine Verkeimung auf“, gibt die Stadtgemeinde Radenthein auf ihrer Homepage bekannt. Aus diesem Grund wird die Bevölkerung dazu aufgerufen, Trinkwasser vor Gebrauch mindestens fünf Minuten lang abzukochen. „Unsere Wassermeister sind bemüht, diese Verkeimung so schnell als möglich wieder in den Griff zu bekommen“, heißt es seitens der Gemeinde.

Notwasserversorgung durch Feuerwehr

Um die Wasserversorgung der Bevölkerung sicherzustellen, wurde heute Nachmittag im Bereich des Feuerwehrhauses in Radenthein eine Notwasserversorgung aufgebaut. Dort können die Betroffenen Trinkwasser in selbst mitgebrachte Behältnisse abfüllen. Aktuelle Informationen zur Situation und zur Wasserqualität können die Bürger auf der Homepage der Gemeinde Radenthein einsehen.