Erfolgreiche Tierrettungen in Raaba, am Stubenberg und in Andritz

Ein entlaufener Hund in Raaba, ein erschöpfter Falke am Stubenbergsee und ein Bussard-Jungtier in Andritz konnten dank engagierter Helfer in Sicherheit gebracht werden.

Die Tierhilfe Steiermark hat erneut mehrere Tiere in Not gerettet, wie sie in einem aktuellen Facebook-Post berichteten. Dank engagierter Menschen und schnellem Handeln konnten ein Hund, ein Falke und ein Bussard in Sicherheit gebracht werden.

Raaba: Ausgebüxter Tibet-Spaniel gesichtet

In Raaba wurde ein ausgebüxter Tibet-Spaniel von einer Gruppe junger Menschen und Pflegekräfte gesichtet und gesichert. Der kleine Hund war durch ein Loch im Zaun seines Besitzers entwischt. Die Finder handelten schnell und fingen den Hund auf einem Firmengelände ein. „Wir haben lediglich den Chip ausgelesen und im Anschluss den Besitzer verständigt. Die Freude beim Wiedersehen war groß,“ berichtete die Tierhilfe Steiermark.

Stubenbergsee: Falke fiel ins Wasser

Am Stubenbergsee fiel ein Falke ins Wasser. Obwohl er sich selbst aus dem Wasser retten konnte, war er völlig erschöpft und blieb mehr als eineinhalb Stunden in der Nähe eines Urlaubers. „Wir haben das Tier übernommen und es zur Auffangstation Wildtiere in Not gebracht,“ hieß es im Post. Der Falke hatte keine offensichtlichen Verletzungen, sondern war lediglich überanstrengt und wird nun weiter betreut.

Andritz: Bussard-Jungtier von einem Wanderer gemeldet

In Andritz wurde ein Bussard-Jungtier von einem Wanderer gemeldet, das sich längere Zeit in einer Bauchlage befand. Als die Situation kritisch wurde, alarmierten die Finder die Tierhilfe Steiermark. „Das war für uns dann eine eindeutige Warnung,“ erklärte die Organisation. Der Bussard wurde zur Auffangstation gebracht und später beim Naturschutzzentrum Bruck ausgewildert. Es stellte sich heraus, dass der Vogel glücklicherweise unverletzt war.