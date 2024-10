Regen und Schnee: So wird das Wetter am Samstag in der Steiermark

Wie wird das Wetter am Samstag?

Veröffentlicht am 4. Oktober 2024, 21:08 / ©5 Minuten

Die GeoSphere Austria weiß wie das Wetter am Samstag in der Steiermark wird: Entlang der Alpennordseite ist weiterhin mit unbeständigem Wetter zu rechnen: „Es gibt noch einige Regen-, oberhalb von 1300m auch Schneeschauer,“ berichtet die GeoSphere. Diese Schauer sollen jedoch überwiegend schwach ausfallen, und abseits des Nordstaus könnten sich tagsüber auch kurze Sonnenfenster zeigen.

Im Süden: Größtenteils trocken

Im Süden hingegen bleibt es größtenteils trocken: „Südlich des Alpenhauptkamms verläuft der Samstag weitgehend trocken, die dichten Wolken lockern aber nur zeitweise auf,“ so die Experten. Der kalte Nordwind wird etwas nachlassen, jedoch wird er im Nordosten des Landes weiterhin lebhaft wehen. Die Temperaturen bewegen sich am Morgen zwischen 5 und 8 Grad, am Nachmittag sollen sie dann auf 10 bis 15 Grad steigen.