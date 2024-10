Wetter in Wien am Samstag: Wolken, Regen und kühle Temperaturen

Am Samstag bleibt der Himmel über Wien laut GeoSphere Austria den ganzen Tag bedeckt. „Bis zum Abend bleibt der Himmel in Wien wolkenverhangen und zeitweise ist noch mit zumindest kurzen Regenschauern zu rechnen,“ heißt es in der Wetterprognose. Der Nordwestwind weht teilweise mäßig und verstärkt das kühle Wetter. Die Temperaturen bewegen sich in der Früh bei rund 9 Grad, während tagsüber maximal 14 Grad erwartet werden.