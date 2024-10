Kärnten-Wetter am Samstag: Kühle Temperaturen und teils Hochnebel

Am Samstag beruhigt sich das Wetter in Kärnten, bleibt aber kühl. Laut GeoSphere Austria lockern Wolken und Hochnebelfelder am Vormittag im Westen auf. Dort zeigt sich zeitweise die Sonne. In Unterkärnten hält sich der Hochnebel länger. Dichte Wolken ziehen durch, doch es bleibt meist trocken. „In Unterkärnten ist der Hochnebel recht zäh,“ berichten die Experten. Die Höchstwerte liegen bei 8 bis 13 Grad.

