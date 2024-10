Mann prügelte Ehefrau zu Tode: „Plötzlich verstummten die Schreie“

Schockierende Szenen in Wien-Hernals: Am Freitagvormittag wurde eine 62-jährige Frau in der Balderichgasse von ihrem Ehemann getötet. Anwohnerin Lisa* hörte gegen 9 Uhr plötzlich laute Hilfeschreie. „Ich dachte zuerst, es ist ein Hund oder ein Kind. Doch die Schreie hörten nicht auf“, erzählt sie im Gespräch mit 5 Minuten. Schnell erkannte Lisa, dass es sich um Hilferufe handelte.

„Plötzlich verstummten die Schreie“

„Plötzlich verstummten die Schreie.“ Lisa rannte aus dem Haus und sah eine Menschenmenge auf der Straße versammelt. „Einer hatte gerufen: ‚Du Hu***sohn, hör auf!'“ Der 66-jährige Österreicher hatte nämlich vermutlich mit einem Holzstock auf seine 62-jährige Frau eingeprügelt. Nur Minuten später erreichte die Polizei den Tatort und begab sich sofort in die Wohnung. Der 66-Jährige öffnete den Polizisten selbst die Tür. Laut Angaben der Exekutive ließ er sich widerstandslos festnehmen. Rettung und Feuerwehr rückten ebenso an.

Schlimmsten Befürchtungen wurden wahr

Als ein Polizist rief ‚Wir brauchen einen Defi!‘, war den Anwesenden klar, dass die Situation ernst war. Als die Rettungskräfte das Haus ohne die Frau verließen, wurde Lisa klar: Sie hat es nicht überlebt. Die schlimmsten Befürchtungen hatten sich bestätigt. Trotz aller Reanimationsversuche eines Notarztes verstarb die Frau. Mehr dazu in: Frau in Wien mit Holzstock zu Tode geprügelt: Ehemann festgenommen.

Nachbarschaft erschüttert

Lisa* konnte sogar den Tatverdächtigen zu Auge bekommen, wie er von der Polizei abgeführt wurde. „Der Täter sah gefasst aus“, merkt sie an. Der Schock bei den Nachbarn saß tief. Alle Zeugen sollten auf der Polizeiinspektion eine Aussage machen. „Ein Nachbar berichtete, dass er die Polizei zur Wohnung des Paares begleitet habe, wo der Täter die Tür freiwillig öffnete. Als die Polizei ihn fragte ‚Wo ist ihre Frau?‘, soll er ‚Ja sie ist eh da‘ geantwortet haben.“ „Andere Nachbarn sagten, das Paar sei schon lange verheiratet, aber sie hätten bis dato nichts mitbekommen von häuslicher Gewalt.“ Die Wienerin erzählt gegenüber 5 Minuten weiter: „Der Nachbar, der darunter wohnt, meinte, er habe sogar die Vibrationen gespürt.“

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen in dem Fall laufen auf Hochtouren. Bislang konnten noch keine Details zur konkreten Art der Tatwaffe bekannt gegeben werden. Auch ob der Mann zuvor bereits amtsbekannt war, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, wie Sprecher Mattias Schuster auf APA-Anfrage erklärte. Die Tatortarbeit war am Nachmittag noch im Gange, die Befragung des Mannes vorerst ausständig. Das Landeskriminalamt, Außenstelle West, ermittelt. Mit dieser Tat steigt die Zahl der Morde an Frauen in Österreich im Jahr 2024 auf 22. Im Vorjahr waren es noch 23 – ein erschütternder Trend, der das Land beschäftigt.

*Der Name wurde von der Redaktion geändert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.10.2024 um 21:47 Uhr aktualisiert