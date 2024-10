Kein Heimsieg: Graz 99ers bezwingen KAC in Klagenfurt

Heute trafen in der Heidi-Horten-Arena in Klagenfurt der KAC und die Graz 99ers in der fünften Runde der win2day ICE Hockey League aufeinander. Die Rotjacken mussten sich der Gastmannschaft mit 2:4 geschlagen geben.

Graz zeigte sich gnadenlos, KAC verpasste Chancen

Im ersten Drittel machten die Klagenfurter Druck auf das Tor der 99ers und konnten in der 10. Spielminute das 1:0 erzielen (Torschütze: Fraser). Die Grazer zogen in der 16. Minute nach: Holzer erzielte den Ausgleich. Mit einem Unentschieden ging es in die erste Pause. Vier Minuten nach Beginn des zweiten Drittels gingen die 99ers in Führung, Huber schoss das 1:2. In weiterer Folge drückten die Klagenfurter aufs gegnerische Tor, konnten jedoch nicht punkten und in der 34. Minute gelang es den Grazern, ihre Führung noch weiter auszubauen (Torschütze: Kernberger). Der Spielstand nach dem zweiten Drittel lautete also 1:3. Im letzten Drittel startete der KAC eine Aufholjagd und spielten aggressiv auf das gegnerische Tor. In der 54. Minute machte sich die Angriffstaktik bezahlt und Schwinger erzielte das 2:3. Nur eine Minute später schossen jedoch die Grazer den Puck erneut ins Tor (Torschütze: Bailey). Mit dem Endstand 2:4 endete das Match mit einem Sieg für die Grazer Gastmannschaft.