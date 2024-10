30.000 Euro in Falschgeld: Betrüger lockten Österreicher nach Italien

Veröffentlicht am 4. Oktober 2024, 22:49 / ©KK

Ein 28-jähriger Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung wurde im August 2024 Opfer eines dreisten Betrugsversuchs. Der junge Oberösterreicher stellte seinen Sportwagen auf einer Online-Plattform zum Verkauf, der Preis: 30.000 Euro. Ende August meldete sich ein vermeintlich interessierter Käufer aus Italien, der das Fahrzeug erwerben wollte. Es folgten mehrere Telefonate, die bis Anfang September andauerten. Der potenzielle Käufer nutzte dabei eine italienische Telefonnummer und zeigte intensives Kaufinteresse.

Von Verona nach Turin

Als der Betrüger den Verkäufer bat, das Auto nach Italien zu überstellen, stimmte dieser schließlich zu. Die ursprüngliche Lieferadresse war Verona. Doch kurz vor dem Ziel wurde der Oberösterreicher telefonisch nach Turin umgeleitet – angeblich befand sich der Käufer im Krankenhaus, sein Freund sollte die Übergabe übernehmen.

30.000 Euro in Falschgeld

Vor Ort in Turin übergab ein Unbekannter dem Verkäufer ein in Plastikfolie verpacktes Geldbündel, bestehend aus 200-Euro-Scheinen. Während der Autofahrt zu einer nahegelegenen Tankstelle, dem vereinbarten Abladeort, überprüfte der Verkäufer das Geld – und stellte entsetzt fest, dass es sich um Falschgeld handelte. Geistesgegenwärtig kehrte er sofort auf die Autobahn zurück und fuhr ohne Unterbrechung nach Österreich.

Österreicher in Angst

Aus Angst, verfolgt zu werden, kontaktierte er noch während der Fahrt die italienische Polizei und kündigte an, in Österreich Anzeige zu erstatten. Der Bezirkskriminaldienst Urfahr-Umgebung stellte das Falschgeld im Wert von 30.000 Euro sicher. Die Ermittlungen zu den Tätern werden in enger Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Wien geführt.