Tragisch: Polizei findet leblose Person nach Absturz in Tirol

Der Polizeihubschrauber stand in den vergangenen Tagen bei einem Bergunfall in Telfs (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) im Einsatz.

Bereits vorgestern, am Donnerstag, den 3. Oktober, waren zwei Deutsche auf dem Weg zum Ostgipfel der Hohen Munde (Telfs, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol). Einer der beiden hat sich dann gegen 14 Uhr aber entschlossen, wegen einsetzenden Schneefalls umzudrehen, sein 21-jähriger Begleiter ging weiter Richtung Gipfel, den er auch kurz vor 16 Uhr erreichen sollte. In einer Voice-Mail an seinen Freund bat er um Hilfe und forderte einen Notruf ein. In weiterer Folge kam es zu einer groß angelegten Suchaktion, welche gegen 21 Uhr aber wieder abgebrochen werden musste.

Suchtrupp konnte nicht zu lebloser Person absteigen

Am gestrigen Freitag dann die tragische Meldung: Um 16 Uhr konnte eine leblose Person von der Besatzung des Polizeihubschraubers lokalisiert werden. Der Suchtrupp konnte aufgrund der Exponiertheit bzw. der Absturzgefahr nicht zu ihm absteigen, weshalb der Polizeihubschrauber es mehrfach versuchte, ihn zu bergen. Aufgrund der Wetterverhältnisse (Schnee, Nebel und Wien) verliefen diese jedoch ohne Erfolg. Am heutigen Samstag wird man weiter versuchen, die aufgefundene Person zu bergen.