Betrugsmasche mit CDs? Rockband versucht Passanten Alben anzudrehen

Scammer am Jako?

Veröffentlicht am 5. Oktober 2024, 07:13 / ©5 Minuten

„Heute wurde ich von einem Mann angesprochen, der behauptete, in einer Band aus Estland zu sein, die sich von ihrem Plattenlabel getrennt habe und nun eigenständig arbeite. Er wollte mir eine CD verkaufen, um die Band zu unterstützen“, schreibt ein User auf Reddit. Doch nach kurzer Recherche fand der Betroffen heraus: Mehrere Berichte warnen vor genau diesem Vorgehen – es könnte sich um eine Betrugsmasche handeln.

©Screenshot „Reddit“ Seit mehr als zehn Jahren unterwegs: Eine estnische Rockband sorgt erneut für Aufregung. Auf Reddit berichtet ein User von dem dubiosen CD-Verkauf auf der Straße.

Die Band „Illumenium“ (ehemals „Defrage“) ist schon länger für solche Methoden bekannt, wie aus mehreren Medienberichten hervorgeht. Schon in der Vergangenheit verkaufte die Band CDs auf Parkplätzen in Städten wie Graz und Liezen und sorgten so für Aufsehen. Nicht selten soll es auch zu Handgreiflichkeiten und Polizei-Einsätzen gekommen sein.

Jahrzehntealte Masche wird weiterhin durchgezogen

Die Band, die sich als unabhängige Künstler ausgibt, steht schon seit über zehn Jahren für ihre Verkaufsmethoden in Kritik. Bereits 2014 und 2013 gerieten sie in Innsbruck, Tirol, in die Schlagzeilen, nachdem sie Hotelzimmer demoliert und sich mit der Polizei angelegt hatten. Seither versuchen sie offenbar, weiterhin mit CD-Verkäufen auf der offenen Straße Kasse zu machen.