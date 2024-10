Notfall-Alarm in Ã–sterreich: Handy „klingelt“ heute gleich doppelt

Die Testnachricht am Ende des Zivilschutz-Probealarms werden die Landesalarm- und Warnzentralen (LAWZ) jeweils f√ľr ihr Bundesland ausl√∂sen. In K√§rnten wird dabei etwa diese Nachricht dann am Handy angezeigt:

Ende des Zivilschutzprobealarms und der Testaussendung von AT-Alert. Es besteht keine Gefahr! Bitte wählen sie keine Notrufnummern! Land Kärnten

END of civil protection test alarm and test broadcast of AT-Alert. There is no danger! Please do not dial emergency numbers! Federal State of Carinthia