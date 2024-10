Rettungshubschrauber im Einsatz: Schwerer Unfall fordert zwei Verletzte

Veröffentlicht am 5. Oktober 2024, 08:22 / ©illuminAnts e.K. | Christian D. Keller

Ein 22-jähriger Deutscher war gestern Abend in Tirol mit seinem Auto von St. Jakob in Haus kommend in Richtung Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel, Tirol) unterwegs. Als ein 68-jähriger Mann aus Österreich ihm entgegenkam, kollidierten die beiden aus bisher noch unbekannter Ursache frontal miteinander, wie die Polizei nun berichtet.

Österreicher war betrunken

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt, der Deutsche musste mit dem Rettungshubschrauber ins Bezirkskrankenhaus nach St. Johann in Tirol geflogen werden. Der 68-Jährige wurde ebenfalls mit der Rettung ins ins BKH St. Johann gebracht. An beiden Fahrzeugen ist Totalschaden entstanden. Ein durchgeführter Alkomattest ist bei dem Österreicher positiv verlaufen – er war also betrunken.