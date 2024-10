Aufregung um e-Impfpass: „Digitale Fußfessel“ gibt es schon jahrelang

Veröffentlicht am 5. Oktober 2024, 08:30 / ©Fotolia

Die Meldung, dass der elektronische Impfpass („e-Impfpass“) ab dem 30. September 2024 flächendeckend in Österreich eingeführt wird, hat in den letzten Tagen für Aufsehen und Kritik gesorgt. Doch: Diese Nachricht stimmte nicht. „Der e-Impfpass wurde bereits 2020 eingeführt“, erklärt das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf Anfrage von 5 Minuten. Die Verwirrung war perfekt, als Kritiker lautstark vor möglichen Risiken der Digitalisierung im Gesundheitswesen warnten – besonders in Verbindung mit dem geplanten EUDI-Wallet, einem EU-weiten digitalen Identitätssystem.

Was ist der e-Impfpfass? Der e-Impfpass ist ein digitaler Impfpass, der die Daten aller Impfungen zentral speichert und es Bürger sowie Ärzten erlaubt, auf diese Daten zuzugreifen. Er ersetzt den klassischen Papier-Impfpass und soll es ermöglichen, Impfungen überall und jederzeit verfügbar zu haben – sei es zur Einsicht oder für medizinische Notfälle.

Kritiker schlagen Alarm: e-Impfpass ist „digitale Fußfessel“

Kritiker des e-Impfpasses warnten vor der Digitalisierung des Impfpasses. Sie befürchteten, dass der e-Impfpass zu einer „digitalen Fußfessel“ werden könnte. Besonders die Sorge um Datenschutz und die mögliche Nutzung der Daten zu Überwachung der Bevölkerung stehen im Raum. Markus Koisser, Rechtsanwalt mit Schwerpunkt IT-Recht und Datenschutz, warnt: „Arbeitgeber könnten den Impfregisterauszug verlangen, ähnlich wie einen Strafregisterauszug. Das könnte zu Identitätsdiebstahl, Motivkündigungen und Mobbing führen“. Auch Dr. Michael Brunner, Gründungsmitglied der „Anwälte für Aufklärung“, sieht den e-Impfpass als Angriff auf die Grundrechte: „Besonders das Recht auf Datenschutz und Privatsphäre wird verletzt.“

Ministerium beruhigt: Datenschutz wird streng eingehalten

Auf Anfrage von 5 Minuten stellte das Gesundheitsministerium jedoch klar: „Mit der gegenständlichen Novelle wurde der Kritik der Datenschutzbehörde zum e-Impfpass Rechnung getragen und die bereits geltende Rechtslage entsprechend angepasst, um den e-Impfpass datenschutzrechtlich sicher und korrekt zu gestalten. Es wurde weiters eine eHealth-Servicestelle eingeführt, welche die BürgerInnen bei datenschutzrechtlichen Auskunftsbegehren unterstützen soll und welche das Datenqualitätsmanagement zur Aufgabe hat“, wird näher ausgeführt.

E-Impfpass „übermittelt Gesundheitsdaten immer verschlüsselt“

Das Ministerium betonte auch, dass für den e-Impfpass die höchsten Sicherheitsstandards gelten: „Gesundheitsdaten werden immer verschlüsselt übermittelt. Zusätzlich wird jeder Zugriff namentlich protokolliert. Die Überwachung der Verarbeitung geschieht über das Protokollierungssystem, da jede Verarbeitung der im zentralen Impfregister gespeicherten Daten lückenlos und namentlich protokolliert wird.“

Kritische Stimmen werden laut: „Ein e-Impfpass ist für Vorbereitung auf Epidemien nicht notwendig“

Uwe Kranz, ehemaliger Präsident des Landeskriminalamts Thüringen (Deutschland), warnt vor Hackerangriffen auf sensiblen Gesundheitsdaten: „Wo Daten vorhanden sind, werden sie auch genutzt, Kliniken und Ärzte sind begehrte Ziele für Hacker.“ Auch Prof. Martin Haditsch, Facharzt für Mikrobiologie, zeigt sich skeptisch: „Ein e-Impfpass ist für Vorbereitung auf Epidemien nicht notwendig.“ Er befürchtet, dass Menschen in Zukunft wegen Impf-Defiziten Nachteile in einer möglichen „social credibility“ haben könnten.

Zukunft des e-Impfpasses: Erinnerungsfunktion geplant

Trotz aller Kritik sieht das Gesundheitsministerium große Vorteile im e-Impfpass. „BürgerInnen haben ihre Informationen stets – zeit- und orts-unabhängig – digital verfügbar. ÄrztInnen können nach einem Unfall oder bei einer Erkrankung nachsehen, ob ein Impfschutz vorhanden ist und können die Behandlung darauf abstimmen. Bisher war es häufig so, dass PatientInnen den Papier-Impfpass vergessen oder verloren hatte“, wird gegenüber 5 Minuten erklärt.

E-Impfpass soll gezielte Planung ermöglichen

Zudem sollen Angebote für die Bevölkerung gezielter geplant werden können. So ist dank der Daten aus dem e-Impfpass ersichtlich, wie viele Menschen bereits geimpft sind und wer eine Auffrischung benötigt. „So können die Mengen bei der Bestellung besser abgeschätzt werden und auch zusätzliche Angebote (Impfstraßen, Betriebe, Aktionen von ÄrztInnen) geschaffen werden. Die Aktivitäten können auch besser in Hinblick auf deren Effektivität evaluiert werden. Bei Ausbrüchen von vermeidbaren Krankheiten – derzeit Masern, Keuchhusten, MPox etc. – kann die Reaktion optimal geplant werden (Impfaktionen, Information der Bevölkerung etc.)“, führt das Gesundheitsministerium weiter aus.

Zukünftig soll sogar eine Erinnerungsfunktion geboten werden

Zukünftig soll der e-Impfpass sogar eine Erinnerungsfunktion bieten, die automatisch an fällige Impfungen erinnert. „Zukünftig ist geplant, dass der e-Impfpass auch eine Erinnerungsfunktion hat. Bürgerinnen und Bürger sollten also automatisiert individuelle Impferinnerungen erhalten, die sie auf die nächsten fälligen Impftermine aufmerksam machen. Zahlreiche wissenschaftliche Daten belegen, dass dies maßgeblich dazu beitragen kann, Durchimpfungsraten zu erhöhen“, heißt es abschließend seitens des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und gegenüber 5 Minuten.

E-Impfpass: Fortschritt oder doch „digitale Fußfessel“?

Während das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege auf die verbesserten Möglichkeiten und die erhöhte Datensicherheit verweist, bleiben Kritiker skeptisch. Für viele wird der e-Impfpass nicht nur als technischer Fortschritt gesehen, sondern auch als potenzielles Überwachungsinstrument. Ob der e-Impfpass eine „digitale Fußfessel“ ist oder den Alltag der BürgerInnen und ÄrztInnen erleichtert, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Der 30. September 2024 war die der Starttermin – denn der e-Impfpass ist längst Realität.

Häufig gestellte Fragen zum e-Impfpass Seit wann gibt es den e-Impfpass in Österreich? „Der e-Impfpass wurde bereits 2020 eingeführt“, wie das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf Anfrage von 5 Minuten erklärt. Welche Vorteile hat der e-Impfpass? Zentrale und ständige Verfügbarkeit: Impfdaten sind jederzeit online abrufbar, was besonders im medizinischen Notfall hilfreich sein kann. Verbesserte Planung: Behörden können besser abschätzen, wie viele Menschen geimpft wurden oder wann Auffrischungsimpfungen nötig sind, um entsprechende Impfangebote zu schaffen. Vermeidung von Fehlern: Im Gegensatz zum Paper-Impfpass, der verloren gehen kann, sind die Daten sicher gespeichert. „Mit der gegenständlichen Novelle wurde der Kritik der Datenschutzbehörde zum e-Impfpass Rechnung getragen und die bereits geltende Rechtslage entsprechend angepasst, um den e-Impfpass datenschutzrechtlich sicher und korrekt zu gestalten. Es wurde weiters eine eHealth-Servicestelle eingeführt, welche die BürgerInnen bei datenschutzrechtlichen Auskunftsbegehren unterstützen soll und welche das Datenqualitätsmanagement zur Aufgabe hat“, erklärt das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf Anfrage von 5 Minuten. Automatische Impf-Erinnerungen: „Zukünftig ist geplant, dass der e-Impfpass auch eine Erinnerungsfunktion hat. Bürgerinnen und Bürger sollten also automatisiert individuelle Impferinnerungen erhalten, die sie auf die nächsten fälligen Impftermine aufmerksam machen“, so das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gegenüber 5 Minuten. Welche Nachteile hat der e-Impfpass? Datenschutzbedenken: Kritiker befürchten, dass sensible Gesundheitsdaten nicht ausreichend geschützt und möglicherweise missbraucht werden könnten. Es gibt Sorgen, dass der e-Impfpass in Kombination mit dem EUDI-Wallet zur digitalen Überwachung beitragen könnte. Dr. Michael Brunner, Gründungsmitglied der „Anwälte für Aufklärung“, sieht den e-Impfpass als Angriff auf die Grundrechte: „Besonders das Recht auf Datenschutz und Privatsphäre wird verletzt.“ Risiken für Arbeitnehmer: Markus Koisser, Rechtsanwalt mit Schwerpunkt IT-Recht und Datenschutz, warnt: „Arbeitgeber könnten den Impfregisterauszug verlangen, ähnlich wie einen Strafregisterauszug. Das könnte zu Identitätsdiebstahl, Motivkündigungen und Mobbing führen“. Hackerangriffe: Uwe Kranz, ehemaliger Präsident des Landeskriminalamts Thüringen (Deutschland), warnt vor Hackerangriffen auf sensiblen Gesundheitsdaten: „Wo Daten vorhanden sind, werden sie auch genutzt, Kliniken und Ärzte sind begehrte Ziele für Hacker.“ Welche Maßnahmen werden ergriffen, um die sensiblen Gesundheitsdaten der Bürger bestmöglich zu schützen? „Für die Daten gelten höchste Sicherheitsstandards. Das Gesundheitstelematikgesetz sieht strenge Verpflichtungen für die Datensicherheit vor: Gesundheitsdaten müssen immer verschlüsselt übermittelt werden

Es muss ein rollenbasierter Zugriff eingerichtet werden, damit der Zugriff nur auf bestimmte Daten erfolgen kann.

Jeder, der auf die Daten zugreift, muss sich eindeutig identifizieren.

Die elektronische Übermittlung von Gesundheitsdaten und genetischen Daten erfolgt durch speziell abgesicherte Netzwerke, spezieller Sicherheitsprotokolle und Verfahren

Durch qualifzierte elektronische Signaturen oder qualifzierte elektronische Siegel kann die Integrität elektronischer Gesundheitsdaten und genetischer Daten jederzeit geprüft werden.

Für alle Gesundheitsdiensteanbieter gibt es verpflichtende IT-Sicherheitskonzepte. Es erfolgt eine lückenlose Überwachung aller Zugriffe durch ein Protokollierungssystem, bei der jeder Zugriff auf Daten namentlich protokolliert wird“, so das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gegenüber 5 Minuten. Wie wird sichergestellt, dass die Daten beim e-Impfpass nicht missbraucht werden? „Die Überwachung der Verarbeitung geschieht über das Protokollierungssystem, da jede Verarbeitung der im zentralen Impfregister gespeicherten Daten lückenlos und namentlich protokolliert wird“, erklärt das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf Anfrage von 5 Minuten. Kann ich mich vom e-Impfpass abmelden? Es gibt keine Abmeldemöglichkeit. Der e-Impfpass ist verpflichten, eine Abmeldung oder Verweigerung ist nicht vorgesehen.

